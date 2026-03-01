La Premier League presenta uno de los clásicos más tradicionales del fútbol londinense: Arsenal recibe a Chelsea en un duelo con peso histórico, impacto directo en la tabla y un presente que favorece claramente a los Gunners.

El partido se disputará el domingo 1 de marzo y contará con transmisión internacional en múltiples plataformas. Compartimos todos los detalles sobre dónde ver Arsenal vs Chelsea en vivo, los horarios por país, las posibles alineaciones, el estado de ambos equipos en la clasificación y el historial del clásico.

¿A qué hora es Arsenal vs Chelsea este domingo? Horarios por país

El encuentro en Londres se jugará en los siguientes horarios:

España: 17:30

17:30 Colombia: 11:30

11:30 Inglaterra: 16:30

16:30 México (CDMX): 10:30

10:30 Argentina: 13:30

13:30 Chile: 13:30

13:30 Estados Unidos (ET): 11:30

11:30 Estados Unidos (PT): 08:30

El compromiso corresponde a la Jornada 28 de la Premier League y se disputará en horario estelar europeo.

Dónde ver Arsenal vs Chelsea en TV, online y opciones de streaming

La transmisión del clásico estará disponible en distintas señales según el país:

España: DAZN , M+ Liga de Campeones, Movistar Plus+ y M+ #Vamos Bar 2.

, M+ Liga de Campeones, y M+ #Vamos Bar 2. Colombia y resto de Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium online.

en TV y online. México: FOX ONE .

. Estados Unidos: Universo y USA Network .

y . Inglaterra: Sky Sports.

El estadio del clásico londinense: Emirates Stadium

El partido se jugará en el Emirates Stadium, ubicado en Londres y con capacidad para más de 60.000 espectadores. Es la casa del Arsenal desde 2006 y uno de los escenarios más imponentes del fútbol inglés. El ambiente en este tipo de clásicos suele ser determinante. Arsenal buscará imponer su localía en un momento clave del campeonato.

Cómo llegan Arsenal y Chelsea al clásico de la Premier League

Arsenal es el líder de la clasificación con 61 puntos en 28 partidos. El equipo dirigido por Mikel Arteta llega con una racha de cinco jornadas sin derrotas, con tres victorias en ese lapso, incluida una contundente goleada 1-4 visitando a Tottenham en el clásico anterior. La solidez defensiva y la contundencia ofensiva han sido claves en su campaña.

Chelsea, por su parte, ocupa la sexta posición con 45 puntos en 27 encuentros. El equipo dirigido por Liam Rosenior necesita sumar para mantenerse en zona de clasificación europea. Aunque ha mostrado competitividad, enfrenta el desafío de frenar a un Arsenal que atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada.

Probables alineaciones de Arsenal vs Chelsea

Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Martín Zubimendi, Declan Rice, Eberechi Eze; Bukayo Saka, Leandro Trossard; Viktor Gyokeres. DT: Mikel Arteta.

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Malo Gusto; Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Andrey Santos; Cole Palmer, Pedro Neto; Joao Pedro. DT: Liam Rosenior.

Historial del clásico entre Arsenal y Chelsea

Arsenal es el equipo que más veces se ha enfrentado a Chelsea en su historia. Son 214 partidos oficiales entre todas las competiciones, con el siguiente balance:

Victorias de Arsenal: 86

86 Empates: 62

62 Victorias de Chelsea: 66

El encuentro del domingo será el cuarto de la temporada entre ambos equipos. Arsenal acumula 10 partidos invicto ante los Blues en todas las competiciones, con siete victorias y tres empates. Además, la racha actual de ocho partidos sin perder frente a Chelsea en la Premier League es la más larga desde la que sostuvo entre 1995 y 2005, cuando alcanzó 19 encuentros consecutivos sin derrota.

Ficha del partido Arsenal vs Chelsea

Competencia: Premier League – Jornada 28

Fecha: Domingo 1 de marzo

Hora: 17:30 (España) | 11:30 (Colombia)

Estadio: Emirates Stadium, Londres

Capacidad: Más de 60.000 espectadores.

Situación en la tabla:

Arsenal: 1° con 61 puntos en 28 partidos

Chelsea: 6° con 45 puntos en 27 partidos.