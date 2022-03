Independiente Santa Fe ultima detalles para afrontar el primer clásico del año ante Millonarios, el cual se da en un momento no tan bueno para ambas escuadras.

Por un lado, el Cardenal viene de empatar ante el colero de la Liga BetPlay, Patriotas, y más allá de que sumó como visitante, su juego no es vistoso.

Uno de los argumentos principales del momento Cardenal es el tema de las lesiones; desde hace cinco encuentros no ha podido tener a su equipo completo.

No obstante, para el clásico ya se recuperará la gran mayoría y la principal novedad sería Wilfrido de la Rosa, quien no juega desde el pasado 7 de febrero, en el empate a dos goles vs. América de Cali.

Así lo dejó ver las redes sociales oficiales de Independiente Santa Fe, en donde utilizan la imagen del jugador para promocionar el clásico. Asimismo, Martín Cardetti informó hace unos días que le dio reposo para tenerlo 100% para el juego ante el cuadro Embajador.

Gran noticia para Independiente Santa Fe que recupera la dupla en el ataque: Wilson Morelo y Wilfrido de la Rosa.