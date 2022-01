Mucho se ha hablado del futuro de Sergio Otálvaro, lateral derecho de 35 años de edad que hoy, 4 de enero del 2022, es agente libre tras terminar su contrato con Olimpia, de Paraguay.

En las últimas horas, su nombre fue vinculado al de Libertad de Paraguay. Sin embargo, el jugador manifestó en entrevista para el medio ‘Universo’, de Paraguay, que sigue siendo jugador libre y que hasta la fecha no hay nada concreto.

+ Se viene el noveno fichaje de Santa Fe: ¡Un delantero extranjero!

+ Oficial: Santa Fe anunció a dos fichajes más para la Liga BetPlay 2022 -I

En el mismo espacio manifestó que no llegó a Santa Fe porque simple y sencillamente no lo llamaron. El equipo que sí se acercó a él fue Libertad, pero no volvió a contactarse con él.

“Nunca le diría no a Olimpia, iba aceptar la reducción del salario como muchos lo hicieron. Nunca recibí un llamado de Independiente de Santa Fe, de Libertad sí me llamaron a principio de diciembre, pero quedó ahí no más. Ahora mismo soy jugador libre”.