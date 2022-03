Wilson Morelo no se cambia por nadie . Anotó triplete con Santa Fe en el estadio El Campín y ahora es uno de los goleadores de la Liga Betplay 2022 -I.

Sobre esta magnífica noche, la mejora del equipo y la hinchada que los acompañó en el juego ante el Bucaramanga, Morelo habló en la rueda de prensa posterior al compromiso. Además tuvo tiempo para invitar a que la gente los acompañe más.

“La hora a Dios. Muy contento. Es importante para uno el gol. Nos da más de confianza. Estábamos muy contentos. Volvimos a la intensidad. Metemos presión arriba, recuperamos y anotamos”, inició.

Y agregó que “para nosotros comenzó otro torneo luego del clásico y así lo asimilamos. Hubo mucho autocrítica y siempre creímos en nuestro cuerpo técnico, en los jugadores que están y ahora creer más que nunca”.

Sobre superar a Omar Pérez y al ‘Tren’ Valencia, el ariete dijo que “para mí es siempre poner a Dios de primero. Nunca pensé en estos registros, solo pensé en hacer las cosas bien y quiero seguir marcando muchas más. Sé que de la mano de Dios voy a seguir haciendo historia. Esto es día a día partido a partido. Feliz de pertenecer a este equipo que amo tanto”.

Luego se refirió a la hinchada: “Con el hincha me quedo sin palabras siempre me muestra ese cariño, ese amor. Eso me llena y yo trato de devolver todo eso dentro de la cancha. Es el mejor lugar donde puedo devolverles tanto cariño”.

Llegó la invitación y el jalón de orejas. “Soy una de las personas que estoy más cerca a la gente y ya no sé qué más hacer para que vayan. Sabemos que el hincha de nosotros es de mucha emoción y esperamos que ahora después de esta victoria nos acompañen un poco más. Esto lo sacamos adelante todos”. sin embargo, “agradecerle a todos los que nos acompañaron hoy. Un lunes festivo no es fácil. Este equipo siempre dará lo mejor”.

Rueda de prensa de Santa Fe (Wilson Morelo y Martin Cardetti)