Independiente Santa Fe perdió 0-1 ante Águilas Doradas en la fecha 20 de la Liga BetPlay 2021-II y quedó oficialmente eliminado del campeonato, también sin chances de ir a torneo internacional.

Ante esto y el difícil semestre del equipo habló Grigori Méndez en la rueda de prensa posterior al compromiso disputado en el estadio El Campín.

“No es fácil. Tuvimos un punto altísimo, donde ganamos la Superliga y estuvimos a un punto del octavo lugar y esos son los puntos altos. Los bajos, hoy la tristeza porque uno mira el balance negativo en un equipo grande como Santa Fe. Quería ver que Santa Fe creciera y clasificara. Estoy triste por la hinchada,, fue el partido más bajo que tuvimos pero hay que seguir y Santa Fe merece cosas buenas”, inició

Y agregó que “si miramos el trámite de lo que era Santa Fe, estábamos muy bajo, no había margen de error, no había momentos para dudar y a lo ultimo no tuvimos nuestro mejor desempeño. Tuvimos la curva descendente en los últimos juegos y esto nos pasa factura”.

“Cuando hablamos de hoy lo pongo en dos aspectos, el equipo que se estaba construyendo y el otro, el del a imagen de hoy; fue el partido más discreto. Siempre va a querer lo mejor para el equipo y sigo pensando en la misma manera”, concluyó.