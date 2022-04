Omar Pérez confirmó partido de despedida: ¿Cuándo, en dónde y quiénes estarán?

Omar Sebastián Pérez volvió a hablar sobre Independiente Santa Fe, equipo del que es considerado el ídolo de la actual generación, el cual no hizo una despedida.

Sobre esto habló el ídolo argentino, quien ahora se dedica a prepararse para ser director técnico. Mientras tanto, trabaja en su propio restaurante, ubicado en Chía, Cundinamarca.

+ La estadística en la que Yulián Anchico igualó a Omar Pérez

+ Independiente Santa Fe confirmó fractura en el rostro de Dairon Mosquera

Sobre su último partido dijo para Win Sports que “la vamos a tener, es una noticia que no la quería dar, pero vengo trabajando hace unos días en el partido. La idea es que sea este año, estoy viendo calendario y los jugadores que van a venir”.

Y agregó que “ya estamos en el tema logística. Dios quiera sea en El Campín. La idea es que estén excompañeros de Boca también”.

Finalmente habló lo que significa Santa Fe para él y el momento en el que se dio su salida. “El mejor momento de mi carrera fue en Santa Fe. Me pasaron la información de que no me iban a tener en cuenta, teniendo contrato, el cual se me vencía en diciembre y no venía jugando bien ese semestre”.