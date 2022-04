Omar Sebastián Pérez, uno de los hombres más importantes de Independiente Santa Fe y de paso en el fútbol colombiano, habló de aquel 2011, cuando lo llamó Atlético Nacional.

El ídolo Cardenal siempre estuvo a disposición del León y para nadie era una mentira que tenía varios pretendientes, pero su problema en la rodilla siempre fue un impedimento para ser unos los futbolistas más gran del fútbol argentino.

Ante esto, llegó con unas cláusulas en su contrato a Junior de Barranquilla y luego pasó al Cardenal, club con el que conquistó todo y sumó nueve títulos. Mientras estuvo allí recibió varias ofertas, una de ellas fue en el 2011, cuando lo llamó el presidente de Atlético Nacional.

Sobre eso habló el ‘Bocha’ este jueves en exclusiva para Win Sports. Allí contó la razón por la que dijo NO al verde de Antioquia . Él sabía que era la generación llena de títulos para el Cardenal.

“De varios lugares me llamaron, la que más a avanzo fue la de Nacional en 2011. Me reuní con ellos y me contaron todos sus proyectos, pero fue un deseo del corazón y no por el momento que estaba viviendo. Santa Fe tenía un espacio muy grande para entrar a la historia en ese tiempo y así fue”.