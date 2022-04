“Nosotros también aguantamos frío”: Morelo explicó el bajón de Santa Fe

Este viernes, Wilson Morelo atendió a los medios de comunicación previo al juego del domingo ante Millonarios y allí le envió un contundente mensaje a la hinchada de Santa Fe.

El delantero suma 7 goles en la actual Liga BetPlay 2022 – I. Sin embargo, en los últimos juegos, no ha tenido amistad con las redes rivales. Algo que también refleja el triste momento del Cardenal.

+ Novedad con Wilfrido de la Rosa y Matías Mier previo al clásico

+ ‘Tren’ Valencia: confianza en Cardetti y en un triunfo ante Millonarios

Ante esto, le envió un mensaje a la hinchada de Santa Fe. “Nosotros también aguantamos frío y también estamos molestos con la situación que esta pasando y yo soy el que salgo a agradecerle al hincha que va y al que no va que vaya y nos acompañe”, inició.

Y agregó que “acá no estamos de fiesta o de cumpleaños. Estamos molestos, muy tristes con lo que está pasando, el partido pasado nos quedamos con dos jugadores menos en 15 minutos, y fuimos más que Alianza Petrolera y por ahí las cosas no se dan. Si ellos están molestos nosotros aún más; a nosotros nos genera desprestigio, pérdida de dinero no entrar a los ocho, entonces pienso que la molestia es de los dos”.

Hoy Wilson Morelo fue uno de los jugadores de @SantaFe que atendió a medios antes del clásico bogotano. Este es el mensaje y la explicación del delantero para todo lo que está viviendo el equipo. pic.twitter.com/1PKT0bUHcD — Theo González Castaño (@Theo_Gonzalez) April 22, 2022

El juego entre Millonarios y Santa Fe será este domingo 24 de abril a partir de las 6: 10 p.m. El local será el cuadro Embajador.