Neyder Moreno contó la razón por la que se quedó en Santa Fe

Neyder Moreno fue la figura de Independiente Santa Fe en la primera jornada de la La Liga Betplay 2022 – II tras anotar el primer gol del semestre, lo que fue una verdadera joya.

Moreno, cabe recordar, es jugador que pertenece a Atlético Nacional y renovó su préstamo con Independiente Santa Fe, elenco que hizo todo lo posible por retenerlo.

Sobre esto, su gol y los objetivos que tiene con Santa Fe habló en las últimas horas con Caracol Radio, donde dejó caro que la anotación ante La Equidad no fue suerte.

“Mira que es el segundo gol que marcó este año de media distancia, me tengo confianza. Cuando recibí el balón de espaldas y logré girarme, lo único que se me vino a la mente fue pegarle el empeine seco, independientemente si se clavaba al ángulo o no, en eso he venido trabajando”, inició hablando sobre el gol.

Sobre su relación con Alfredo Arias dijo que “al profe le gusta mucho la sociedad, pide que nos juntemos mucho, que nos divirtamos dentro del campo con responsabilidad, los equipos del profe son de mucha tenencia de balón”.

La razón por la que se quedó en Santa Fe: “soy consciente de la responsabilidad que tengo, tanto personal como con el club por la oportunidad que me brindaron de quedarme un año más, para eso trabajo día a día con los pies en la tierra”.

Finalizó hablando sobre el estilo de juego del Cardenal. “Va a ser el mismo, va a ser un Santa Fe que va a salir a proponer en todas las canchas, al profe Arias le gusta la tenencia del balón. Va a ser un Santa Fe que no se va a meter atrás”.