En la últimas horas, el entorno de Santa Fe se ha visto opacado por rumores de indisciplina, lo que sería una de las causas del fracaso que tuvieron en el primer semestre del 2022.

Sobre esto habló en las últimas hora el nuevo director técnico de Santa Fe, Alfredo Arias, quien confirmó que está informado del equipo y que escuchó rumores sobre indisciplina.

“Sí. Me han informado de todo. Espero que me informen todo. Son cosas que pasan. Nos ha tocado en otro país. Lo que ya pasó y pasó. No es mi responsabilidad y no puedo echar mano a nada”, dijo el DT para Planeta Fútbol, de Antena 2.

Cabe recordar que desde que Martín Cardetti salió de la institución, han habido varios rumores de indisciplina, incluso, el último de ellos lo dijo el reconocido periodista colombiano, Carlos Antonio Vélez, quien manifestó que hay un “grupito de 5 0 6 jugadores” que se dedican a hacer escándalos en un apartamento.

Entre tanto, los jugadores salieron a vacaciones este 22 de mayo y regresarán a entrenamientos el 1 de junio, donde tendrán más de un mes para trabajar con el nuevo cuerpo técnico.