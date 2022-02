Martín Cardetti dio el primer parte médico oficial de Morelo y Castellanos

Independiente Santa Fe perdió el invicto en la Liga BetPay tras perder 1-2 en su cada frente a Deportivo Pereira en lo que fue un partido que pasó de todo.

Ante esto, las lesiones de sus jugadores y el desarrollo del juego habló Martín Cardetti en la rueda de prensa posterior al compromiso que se disputó en El Campín.

“Son jugadores importantes, pero cuando pasan estas cosas toca solventarlos, más allá del error que cometimos, pero bueno. Deja la tranquilidad que el equipo reaccionó”, inicio hablando de las lesiones previas al juego ante Pereira.

Asimismo Cardetti dio el primer parte médico oficial de Wilson Morelo y Leandro Castellanos, quienes iniciaron el partido y no terminaron por lesión.

“Wilson tuvo un problema en el aductor y después todos vieron la pata que le pegaron a Leandro, no entiendo por qué no hubo expulsión. Por menos nos echaron a un jugador contra Águilas. Dos hematomas, no podía ni pisar y por eso salió Castellanos”.