Lo que dijo Fabián Sambueza de Santa Fe y el gol que hizo en El Campín

En el empate entre Santa Fe vs. Junior (1-1) en el estadio El Campín, se presentó la inevitable ley del ex. La aplicó el argentino Fabián Sambueza para abrir el marcador.

Al minuto 10′ celebraron los Tiburones tras buen remate del ‘Chino’ Sambueza ante una tímida defensa cardenal. 0-1 se puso el marcador en el ‘Coloso de la 57’, resultado que ponía en aprietos la clasificación de Santa Fe en se momento.

Al segundo tiempo llegó el empate del equipo capitalino a través de Fainer Torijano para decretar el 1-1. Sobre el partido, su exequipo y el nuevo un gol en el Campín habló Fabián Sambueza en la rueda de prensa posterior al partido.

“Santa Fe es un equipo que presiona bastante, sube mucho sus laterales y no podíamos quedar mal parados sabiendo que teníamos la ventaja. Jugar en Bogotá no es fácil, la cancha no estaba en las mejores condiciones”, inició.

Sobre el gol, Sambueza dijo que “la verdad es que me sentí bien, obviamente que hacer un gol a todo jugador le da un plus y confianza. También traté de estar un poco participativo para llevarle la pelota a cariaco para que nos ayudara.”

“Hoy me tocó marcarle a Santa Fe y hoy me debo a Junior y le agradezco porque me contrató y seguiré haciendo lo mejor por esta camiseta”, siguió.