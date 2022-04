Solo falta el juego entre Envigado FC vs. Patriotas para dar por finalizada la fecha 16 de la Liga BetPlay 2022 –I, jornada que dejó a Independiente Santa Fe fuera de los ocho.

El conjunto Cardenal perdió como local ante un rival directo como lo es Alianza petrolera y hoy ocupa la casilla 11 del torneo colombiano con 22 puntos y un panorama bastante difícil, pues de los cuatro juegos que le resta, tres serán como visitante.

+ Gran momento de David Pisciotti con Valledupar: ¡Llegó su segundo gol!

+ Malas noticias para Santa Fe previo al clásico ante Millonarios

Y es que los resultados de la fecha 16 también jugaron en contra de Santa Fe, perdieron los ya clasificados : Tolima, Nacional y Millonarios y le dieron vida a equipos que persiguen al cuadro Cardenal como Pasto y Pereira.

Además, equipos como Once Caldas y Junior FC se ratificaron dentro del grupo de lo ocho y le cogen ventaja al cuadro capitalino.

Resultados de la fecha 16

Santa Fe 0 – 1 Alianza petrolera

Once Caldas 1 – 0 Cortuluá

Tolima 0 – 1 Deportivo pasto

La Equidad 1 – 0 Jaguares

Junior 2 – 0 Bucaramanga

Águilas Doradas 1 – 0 Atlético Nacional

Deportivo Pereira 1 – 0 Millonarios

América 1 – 1 Cali

DIM 0 – 0 Unión Magdalena.

Tabla de posiciones

El calendario que le resta a Santa Fe en Liga

Millonarios vs. Santa Fe (24 de abril)

Santa Fe vs. Jaguares (Por definir)

Cali vs. Santa Fe (Por definir)

Once Caldas vs. Santa Fe (Por definir)