El problema del Santa Fe de Alfredo Arias, según Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez analizó el empate entre Santa Fe vs. América de Cali que finalizó 1-1 en el estadio El Campín y que dejó ambos elencos fuera del grupo de los ocho.

A pesar de que la hinchada no está conforme con el juego del Cardenal, Carlos Antonio Vélez habló del cuadro ‘cardenal’ en Palabras Mayores, de Antena 2, y allí reconoció la mejoría del cuadro bogotano.

“Me gustó lo de anoche. En el caso de Santa Fe descubrí que ese Aja no ha tapado hueco, ha reforzado. Hizo gol, tiene buen juego aéreo; es alto. Me gustó porque en el mediocampo ha construido una manera de jugar que tiene a Sánchez cerca de los defensores, a (Harold) Rivera en posición media y mucho más arriba (Neyder) Moreno y en el momento que cuando el adversario tiene la pelota, retrocede”, comenzó.

Sin embargo, según él, Santa Fe tiene un problema. “Una cosa es jugar hacia adelante, otra hacia atrás, aunque el movimiento sea igual de ida y vuelta y Moreno es lanzador, pegador de media distancia y ahí es donde está el problema de Santa Fe.: a Mier lo sacan del centro para el costado y no tiene respuesta física para tapar la salida del lateral, entonces le hacen el 2-1 a Mosquera. Eso lo corregirá el profe”.

Y agregó que “encuentro un equipo combinativo , de buena asociación, que llena tres cuartos de campo con criterio, administra la pelota y trabaja la orientación. Eso es factor sorpresa”.

“Hay que revisar el tema generación de juego. Hay que profundizar más y cuando lo hizo, no anotó. Ayer tuvieron opciones y no la metieron. El equipo se ve trabajado, es agresivo sin pelota. Se ve que lo trabajan bien, a mi no me extraña porque Arias trabaja bien”.

Palabras Mayores 3 de agosto