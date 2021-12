El presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, dio la cara luego del triste semestre que hizo su equipo, quedando eliminado de todos los frentes.

Este miércoles habló con Win Sports y tocó varios temas importantes sobre el club, incluso recordó a Daniel Giraldo, mediocampista que se fue por la puerta de atrás de Santa Fe y hoy es una de las figuras de Millonarios.

“Nosotros no tenemos doble contrato y he tenido problemas con jugadores como Daniel Giraldo que me tomó del pelo para renovar. No fue negligencia del presidente. Se le ofreció renovación y los últimos seis meses terminó hablando con varios empresarios”, inició Méndez.

Y es que el mandamás tocó este tema porque en los últimos días el nombre de Giraldo se ha vinculado con otros equipos y nada que renueva con el Albiazul, algo muy parecido de lo que hizo con Santa Fe, según el presidente Cardenal.

“Vi una noticia que creo que va a tener el mismo problema que tuvo conmigo. Mucha gente desconoce que nosotros pagamos dinero importante para que el jugador firme”, explicó.

Y agregó que “ahora tiene que existir un contrato y es lo único que protege los derechos del trabajo. Dígame en Colombia qué jugador se ha parado últimamente”.

“Si algún jugador se queja que no lo han inscrito, rápidamente lo habilitan. Luego lo llevan a una instancia que es la que más le conviene al jugador. Cuando le interesa la parte laboral colombiana, lo hace, si no acude a estatutos de la FIFA”, concluyó al respecto.