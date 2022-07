Alfredo Arias: “Cuando hay que defender, hay que defender”

El técnico de Independiente Santa Fe habló sobre lo que fue su primera y sufrida victoria ante Cortuluá en ‘El Campín’.

Inicialmente, Alfredo Arias analizó el juego. “La lectura del partido de hoy es que había que ganar. Veníamos de dos partidos en los que habíamos marcado 2 goles, pero nos fuimos no con las manos vacías pero sí con la sensación de que merecíamos los 3 puntos. Del partido contra Águilas tuvimos 1 día para corregir, ¿corregir qué?: cuando hay que defender, hay que defender“.

+ Resumen, gol y resultado: Santa Fe vs. Cortuluá

Sobre los cambios de módulo. “Hemos cambiado en todos los partidos la estructura y he tratado de convencer a mis jugadores de que debemos acoplarnos no solo a lo que queremos sino a lo que el rival hace en el partido. Arrancamos de una manera y no encontrábamos salida, pero apenas pasamos a una línea de a 3, ahí encontramos más juego. Tras la expulsión nos quedamos muy atrás“.

Sobre el desarrollo del juego. “Defendimos lo que había que defender hoy que era el resultado. En el camino uno tiene que jugar bien para merecer el resultado, en el primer tiempo hasta el gol fue así, pero en el segundo resignamos el jugador bien por mantener el resultado. Yo y todos los que son de Santa Fe quieren ver mejor a su equipo y seguramente van a poder verlo, pero también lo quieren ver ganar“.

La actitud de los jugadores suplentes. “Los equipos que funcionan bien se arman de afuera para adentro, porqué vos necesitas esos de afuera en algún momento. El fútbol no se arranca y termina con 11, menos en un campeonato y en Colombia mucho menos. Estoy muy contento con la actitud de los jugadores que se están quedando en banca porqué están mostrando lo que necesita un grupo: humildad y solidaridad“.