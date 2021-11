Alexei Rojas Fedorushchenko, el portero colombiano que milita con el Arsenal de Inglaterra estos días ha sido noticia porque con 16 años de edad ya entren con el equipo profesional.

Ante esto, fue entrevistado por Caracol Radio. Allí habló sobre su deseo de representar a la Selección Colombia en el futuro, pues tiene tres nacionalidades: colombiana, rusa e inglesa ya jugño en categorías juveniles con Colombia e Inglaterra.

“Yo quiero jugar para Colombia y mi corazón está con Colombia. Yo quiero ser el titular para la Selección Colombia de Mayores e ir a ganar el Mundial con ellos. Ya he estado en Colombia, mi papá me habla del país y me cocina comida colombiana. Hoy por ejemplo nos hizo arepas, me gusta mucho la comida y la cultura. La gente es muy amable y cariñosa”, inició.

También confesó cuál es su equipo favorito del fútbol colombiano. “A mí me gusta Santa Fe porque mi papá fue hincha de Santa Fe. También hay una historia de cuando fundaron el club una persona vino a Inglaterra y llevó la camiseta del Arsenal a Colombia y les gustó mucho el color y por eso sale la camiseta de Santa Fe”.