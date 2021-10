Tomás Ángel no ha tenido muchas actuaciones con Atlético Nacional, pero desde su debut profesional, las expectativas han sido bastante grandes.

Otro de los jugadores que atendió a los medios de comunicación antes de vivir el clásico entre Atlético Nacional e Independiente Medellín fue Tomás Ángel, hijo del histórico Juan Pablo Ángel. El joven delantero ya ha jugado 14 partidos en este 2021, pero el compromiso ante Independiente Medellín es otro sueño que quiere cumplir a corto plazo.

Para Ángel, de 18 años, Nacional aún no conoce su límite en este semestre y quiere seguir sumando puntos, no solo para la liga, sino también para el tema de reclasificación: “A pesar de ya estar clasificados, buscaremos la victoria en el clásico y buscaremos sumar en la reclasificación. No tenemos techo”. En ese sentido, actualmente, el equipo verde tiene 32 unidades en la Liga BetPlay, mientras que Independiente Medellín cuanta con 18 unidades.

Por otra parte, el heredero de los Ángel, reveló cómo ha sido su preparación futbolística, si bien lo más probable es que no juegue este sábado ante su máximo rival de patio: “Me he preparado esta semana de la mejor manera para disputar el clásico, un partido con el que todos hemos soñado jugar”.

Tomás Ángel ya marcó su primer gol como profesional, recordando que fue ante Águilas Doradas en 2021-I bajo la dirección de Alexandre Guimaraes. Ya con Restrepo, el juvenil ha disputado 131 minutos en cuatro compromisos diferentes.