En las últimas horas, Juan Pablo ‘El Indio’ Ramírez habló con el ‘Alargue’ de Caracol Radio sobre su buen momento en el fútbol brasilero y las posibilidades de regresar a Atlético Nacional. Además, sigue con la ilusión intacta de vestir algún día la camiseta de la Selección Colombia.

“Como todo jugador colombiano, la mayoría quiere jugar en Nacional. A mí se me dio la posibilidad de jugar en Nacional muy joven, yo salí de Leones, Atlético Nacional me compra muy joven, a los 15 años, y tengo la posibilidad de estar en Nacional bastante tiempo, todavía tengo contrato con Nacional, pertenezco a Nacional”, inició.

Sobre su paso por el Verdolaga dijo que “es algo muy bonito, pase momentos muy bonitos, momentos muy difíciles, de títulos, de tristeza, de muchos sentimientos encontrados, uno como jugador necesita pasar eso y va a pasar momentos así, eso es bueno para la madurez de uno como futbolista y saber coger todo ese tipo de cosas”.

Y agregó que “lo califico en un 6, 7, de 1 a 10 y ojalá algún día se me dé la oportunidad de volver al equipo, obviamente no lo estoy diciendo ya, cuando sea, cuando Dios quiera. Uno a veces planea el futuro, pero el futuro es incierto, uno tiene que vivir el presente e ir paso a paso. Acá tengo contrato hasta diciembre, en diciembre se me acaba, tengo que volver a Nacional a presentarme”.

Finalizó diciendo que quiere seguir en el exterior. “Si se me da la posibilidad de volver estoy preparado, Dios quiera que no porque quiero seguir el fútbol internacional, me está yendo muy bien, estoy para eso, para adquirir retos así grandes. Contento, la experiencia en Nacional es algo muy bonito porque sabemos que es el equipo más grande de Colombia”.

El ‘indio’ suma 20 partidos en lo que va del 2022 con América Mineiro, donde ha marcado tres goles.