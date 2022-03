“¿Quién no quiere ser DT de Nacional?”: Harold Rivera habló sobre esa posibilidad

Harold Rivera Roa, técnico tolimense de 51 años de edad, no dirige un equipo desde el pasado mes de agosto del 2021, cuando salió de Independiente Santa Fe.

Entre los varios nombres que suenan para tomar el cargo que dejó Alejandro Restrepo en atlético Nacional, está el de Harold Rivera, quizá uno de los que menos pergaminos tiene, pero con gran conocimiento del fútbol colombiano.

Sobre eso le preguntaron en el Vbar de Caracol y respondió con entusiasmo: “¿Quién no quiere ser DT de Nacional?”. Sin embargo, confirmó que es solo un rumor.

“Cuando yo vi el partido de Tolima- Santa Fe, el día del 4-0 antes de coger el equipo, un directivo se me acercó y me dijo, ‘usted se le mide a un reto de estos’ y le dije: lógico, para eso hemos estudiado y trabajado. Lo mismo me dijeron sobre Nacional y dije que claro. Si hay rumores, si me han dicho algo, pero no hay nada concreto“, dijo Rivera.

No obstante, manifestó que ya quiere volver a la raya: “Ya tengo ganas de trabajar, ya hicimos el duelo, la autocrítica, todo lo que pasa, salimos de una institución grande. Ya el descanso fue muy largo y sí queremos estar en la raya. Desafortunadamente, en esta profesión, le tiene que ir mal a un colega para que uno tenga una posibilidad”.