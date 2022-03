¿Qué se debe hacer con Gio Moreno en Atlético Nacional?

Gio Moreno fue la fórmula mágica de Atlético Nacional para remontar ese 3-0 ante Deportivo Cali. El jugador puso en aprietos al cuerpo técnico de turno.

Es la pregunta del millón para Hernán Darío Herrera y su cuerpo técnico. ¿Qué hacer con Gio Moreno en Atlético Nacional? Un veterano que fue fundamental en la remontada de un 3-0 en cancha ajena y que desde el banco ayudó a su equipo a recomponerse desde la parte emocional.

El caso de Gio Moreno amerita un análisis profundo. Desde que regresó a Nacional, su ritmo no ha sido el mejor e incluso algunos líderes de opiniones lo han tildado de “Exjugador”. Lo cierto es que contra el actual campeón, su jerarquía fue indiscutible y totalmente protagónica, además de marcar un golazo.

Gio Moreno: sobre su papel anímico en la remontada de Atlético Nacional

Ponerlo como titular sería complejo, no solo desde la parte física, sino también porque ya hay un equipo base. Tal vez la solución sea meterlo para rematar y que sus toques de balón abran el cerrojo. Pero si logra ese buen nivel y una alta incidencia en los goles, cómo dejarlo por fuera en partidos importantes.

En fin, Hernán Darío Herrera tiene mucho qué pensar. Además, no solo se trata de planificar sus tiempos de juego, sino también su posición, misma que no está clara. A veces juega de 10; otras veces juega de punta. En ambas ha hecho cosas interesantes, pero su físico no le da para recorrer ambos espacios.