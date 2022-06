¿Por qué Hugo Morales no ve los partidos de Nacional?

Hugo Morales ha sido uno de los extranjeros más queridos que han pasado por Nacional. El argentino, ya retirado, habló sobre el presente del club.

Hugo Morales volvió a aparecer en los medios de comunicación. Este sábado, Millonarios recibirá a Nacional y el resultado podría dar un finalista. El argentino pasó por ambos clubes y en los dos fue figura y referente. En entrevista con El Vbar de Caracol, “Moralito” habló sobre los verdes.

Hugo Morales, de grandísima actuación en el título de 2005-I para Nacional, afirmó: “Sé que si Nacional gana el partido, quedaría en la puerta de la final. A la distancia también sufro, porque tengo amigos en Colombia que son hinchas de Nacional. Constantemente sigo la campaña del club”.

Por su parte, Morales dijo que no ve los partidos locales de Atlético Nacional: “Hace mucho no veo un partido de Atlético Nacional, sobre todo porque los partidos no los pasan por acá. Vi un partido de Copa Sudamericana o Copa Libertadores hace un tiempo”.

#YoEscuchoElVbarCaracol 🎙️"Nacional pisa fuerte en Colombia y todos los clubes lo respetan": Hugo Morales, ex campeón con el club verdolaga 🎧Escúchelo aquí: https://t.co/aQ81vwL2b0 📻Sintonícenos en Medellín: 750AM-90.3FM por @CaracolRadio pic.twitter.com/qQ4TTsTgTr — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) June 10, 2022

Pese a que no sigue los partidos locales de Nacional, el argentino sí destacó la grandeza del elenco verdiblanco: “Sé del empuje que tiene su hinchada. Nacional siempre va a estar en la pelea, por más que esté mejor o peor, como todos. Nacional pisa fuerte en Colombia y todos lo respetan”.