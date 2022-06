¿Para Emanuel Olivera fue gol válido ante Millonarios?

Emanuel Olivera protagonizó una jugada polémica entre Nacional y Millonarios. El defensor dio su opinión sobre aquel gol anulado que pudo cambiar la historia.

Una semana después de aquel gol anulado entre Atlético Nacional y Millonarios, Emanuel Olivera habló con cabeza fría y dio su opinión. El zaguero fue el autor de dicha anotación que pudo cambiar la historia para los verdes y que expuso, una vez más, las dudas del VAR en jugadas clave.

Olivera, uno de los favoritos de la hinchada, habló con el Vbar de Caracol y respondió si para él ese gol debió contar o no en el marcador. El defensor fue enfático en su respuesta, más allá de las opiniones divididas que ha causado esa jugada.

El argentino respondió: “Golazo. Para mí fue un golazo. Creo que sí porque Jefferson Duque va en busca del balón y el arquero no alcanza a agarrar la pelota. Me quedó a mí y me tocó empujarla”.

Mala suerte para Olivera, quien también celebró un gol contra Junior en la segunda fecha del campeonato y que finalmente se decretó como gol en propia puerta de Didier Moreno. El argentino ya lleva dos goles desde que llegó a Nacional en 2021.