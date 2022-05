Pacho Nájera y todas las razones de su salida de Nacional

El exjugador bogotano estuvo como director deportivo y como asistente técnico en el club, pero decidieron poner fin a su ciclo.

Luego del retiro de Francisco Nájera como jugador profesional, fue recibido con los brazos abiertos en una institución como Atlético Nacional, donde jugó un buen tramo de su carrera. Allí llegó como director deportivo, pero luego de haber probado a nivel dirigencial, bajó al campo de juego, siendo asistente técnico de Alejandro Restrepo. Recientemente, puso fin a este breve paso por el cuadro paisa.

En diálogo con ‘El Vbar’ de Caracol Radio, habló sobre el tema. “Las dos experiencias fueron muy significativas, no pensé que ser entrenador me gustara tanto, pero hay una gran necesidad de personas capacitadas en dirección deportiva, estoy capacitándome en los dos escenarios y vamos a ver qué pasa. Estoy terminando la licencia pro, pensando en una maestría o especialización y tener la posibilidad de estar abierto a un buen proyecto“.

Sobre el cambio abrupto de puesto, comentó. “Yo en ese momento, veía que mi etapa en la dirección deportiva estaba finalizando (con la llegada de Emilio Gutiérrez), venía un presente con la intención de dirigir de manera diferente el club. Ser entrenador era algo que me llamaba la atención, poder estar en cancha y esa oportunidad fue muy buena para mí, no fue una mala decisión, fue lo que tenía que hacer en ese momento“.

Finalmente, se refirió a lo que lo llevó a marcharse. “El desgaste empezó a existir. Pensando en la dinámica del fútbol, no logramos tener un buen cuadrangular el año pasado y no se veía el mismo ambiente, quizá este torneo que iniciamos, no íbamos tan mal, en momentos del juego queríamos algo más del plantel y de la intención de juego. Fue una relación que se había desgastado y no veían que nosotros tuviéramos la capacidad para seguir al frente del proyecto“.