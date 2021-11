“No hay que relajarse, hay que afrontar el clásico como una final”

Hace rato que Atlético Nacional está clasificado a la siguiente fase de la Liga BetPlay 2021-II. Es el líder absoluto del torneo, con 41 unidades y tan solo le falta aguardar por lo que sigue. Sin embargo, en la recta final del todos contra todos le quedan dos partidos clásicos, que más allá de competencia, tienen en juego el honor.

Este domingo desde las 4:00 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot, oficiará como visitante de Deportivo Independiente Medellín por la jornada 19 y posteriormente, el otro fin de semana recibirá a Millonarios FC, por la 20.

“No hay que relajarse, hay que afrontar estos dos partidos que quedan como finales, como lo venimos haciendo. El clásico es un partido muy importante para nosotros, para la gente y hay que ganarlo. Para lo que viene, va a ser muy importante”, apuntó Emmanuel Olivera en la rueda de prensa previa al duelo entre los antioqueños.

El zaguero argentino recordó algunos pasajes del choque pasado entre el Verde y el Poderoso, que terminó por 1-1. “Creo que va a ser un partido muy duro como se presentó el clásico anterior. Sabemos lo que es Vuletich, lo conozco, fue compañero mío en Vélez Sarsfield, sé su potencial, hay que estar muy atento a él que es un gran jugador”, apuntó.

Además, elogió al entrenador del Rojo, quien lo dirigió en su trayectoria por el país gaucho. “Con el profe Julio (Comesaña) he hablado muy poco desde que estoy acá, he escuchado conversaciones que tuvo él con la prensa y la verdad muy contento por las palabras que ha dicho sobre mi persona, es un gran profe, lo tuve en Colón de Santa Fe y me habló mucho y me ayudó en lo personal y agradecido”, concluyó.