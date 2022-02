Nacional y un promedio de asistencia indiscutible en 2022

Atlético Nacional solo ha ganado un partido de local en este 2022. Sin embargo, el promedio de asistencia demuestra su supremacía en el fútbol colombiano.

Atlético Nacional y su hinchada han tenido una tensa y cambiante relación en este 2022. Sin embargo, los aficionados se han hecho notar dentro del estadio, asistiendo a cada partido y exigiendo desde las tribunas, no solo en redes sociales. Por ahora, la plaza del Atanasio Girardot es superior a las demás.

Atlético Nacional ha disputado tres partidos en condición de local durante este 2022. Lo curioso es que todos los encuentros han sido luego de las 8:00 P. M. y entre semana, factores que alejarían fácilmente a los hinchas. Aun así, ni la hora ni el día han sido excusa entre los seguidores nacionalistas.

Asistencias al estadio Atanasio Girardot en los partidos de Atlético Nacional en 2022:

ATN vs. Junior: 31.098

ATN vs. Tolima: 36.204

ATN vs. Alianza: 27.861

Promedio: 31.721 espectadores

