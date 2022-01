Nacional Vs Junior: nuevo horario por retraso…

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla se enfrentan en el clásico de la segunda fecha de la Liga BetPlay. Hubo cambio en la programación.

Esta noche, Atlético Nacional recibirá a Junior en el Atanasio Girardot, partido válido por la segunda fecha de la Liga BetPlay. Los locales vienen necesitados, pues empataron contra Cortuluá en el debut, mientras que los de Juan Cruz Real arriban a Medellín con aire en la camiseta.

Este partido tendrá un nuevo horario, debido al retraso de Jaguares Vs Cortuluá. Tal como lo comunicó la Dimayor hace instantes en sus redes sociales. El juego entre Nacional y Junior se disputará a las 8:25 P. M., teniendo en cuenta que estaba pactado para los 8:15 P. M originalmente.

Nos permitimos informar que debido al retraso del partido entre @JaguaresdeCord vs @cortuluaoficial, el juego entre @AsoDeporCali vs @cdtolima es reprogramado para las 6:20 p.m. y el enfrentamiento entre @nacionaloficial vs @JuniorClubSA, será a las 8:25 p.m.

— DIMAYOR (@Dimayor) January 26, 2022