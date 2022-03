Nacional, rechazado: el “No, gracias” de 2 técnicos foráneos

Atlético Nacional saca un técnico diferente cada año y las credenciales se están comenzado a agotar a nivel internacional. Dos extranjeros han dicho que no.

La salida de Alejandro Restrepo dejó muy mal parado a Atlético Nacional. Aparte de que le toca buscar un buen timonel con el campeonato casi en la mitad, los cartuchos ya se vencieron y, a primera vista, no hay un perfil idóneo para el club verde, más allá de los colombianos que están con contrato.

Atlético Nacional: ni “DT sólido” ni “decisión con cabeza fría”

Nacional ya no es ese club apetecido de hace algunas temporadas. Incluso, para esta nueva búsqueda, dos técnicos extranjeros se atrevieron a decirle “No, gracias” al interés que provenía desde el elenco antioqueño. Lo más grave es que ambos personajes están, hoy por hoy, sin club; ni siquiera estando sin trabajo se animaron a venir.

¿Por qué está caída la llegada de Pablo Guede?

El primero fue Hernán Crespo, quien era el favorito de los directivos. El problema no era de plata, sino de proyecto, pues para el argentino, el hecho de dirigir a los verdes no significaba un gran avance en su carrera. El otro fue Pablo Guede, quien prefirió dar un no parcial, debido a los tiempos y el afán, ya con el campeonato en la mitad.

Nacional y una orden que llegó desde arriba sobre el nuevo DT

Lo que se sabe es que Nacional ha intentado negociar e ir con toda por esos dos técnicos, quienes le cerraron la puerta a la opción del fútbol colombiano. Tal vez sea una señal para que Nacional deje de insistir con extranjeros y espere a los que ya fueron campeones con el club en el pasado.