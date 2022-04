Nacional debutará en la Copa BetPlay ante Once Caldas. Los verdes tuvieron nómina mixta en el último encuentro liguero, decisión que costó tres puntos.

A casi 24 horas para que Atlético Nacional debute en la Copa BetPlay contra Once Caldas, Hernán Darío Herrera dio a conocer su grupo de convocados. El “Arriero” rotó la nómina en el encuentro más reciente contra Águilas Doradas, pero el nivel de algunos no fue el mejor.

Un lesionado en el parte médico de Atlético Nacional

Nacional tiene los ojos puestos en la copa, justamente siendo los campeones vigentes, título que lograron en 2021 bajo el mandato de Alejandro Restrepo. El club antioqueño ya está clasificado en liga, por lo que podrá meterle las fichas al segundo torneo.

Sebastián Gómez y otra rueda de prensa sin tapujos

Nacional contará con su nómina estelar para medirse ante Once Caldas en el Atanasio Girardot. Herrera volvió a convocar a Jefferson Duque, Dorlan Pabón, Andrés Andrade, Gio Moreno y Kevin Mier, señal de que no se guardará nada en este primer sorbo copero. Eso sí, no estará Emanuel Olivera.

Así podrá saltar el club verdiblanco: Kevin Mier; Yerson Candelo, Cristian Castro, Juan David Cabal, Danovis Banguero; Sebastián Gómez, Andrés Andrade, Gio Moreno, Dorlan Pabón, Daniel Mantilla; Jefferson Duque.