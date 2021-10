El líder del campeonato sigue imparable en el todos contra todos y esta vez superaron al Once Caldas en el Atanasio Girardot.

Luego de ganar el clásico del FPC en la fecha pasada, se esperaba que Atlético Nacional diera algo de descanso a sus jugadores para el partido entre semana, pero Alejandro Restrepo no quiso tomar riesgos y salió con una nómina muy fuerte para enfrentar al Once Caldas, que está teniendo un semestre complicado y ocupa la décimo novena plaza de la tabla.

El equipo de Diego Corredor se vio superior por lapsos a Nacional y tuvo opciones de peligro, pero no fueron decisivos en el área rival y como es costumbre con el cuadro verdolaga, el equipo golpea si le dan un espacio. Bastó una jugada de Andrés Andrade por la izquierda para que le pusiera una asistencia a Jéfferson Duque y con algo de suerte abriera el marcador, marcando un raro gol casi sin ángulo de tiro.

Para la segunda mitad, el juego era del cuadro visitante totalmente pero nuevamente Nacional logró aprovechar la opción que tuvo. En un saque de banda, el ‘Rifle’ nuevamente tomó el balón, encaró hacia adentro y con su pierna menos hábil marcó un gol al mejor estilo de Arjen Robben, convirtiéndose en la figura del juego con gol y asistencia.

Luego de esta anotación de Andrade, el Once Caldas perdió el rumbo y se salió del partido. Nacional tomó el balón y tuvo varias llegadas desde los costados, pero en los centros no fueron precisos y la ventaja no fue mayor. El equipo llegó a 37 puntos en la tabla y se convirtió en el nuevo líder de la reclasificación.

Ficha técnica del Atlético Nacional 2 – 0 Once Caldas

Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Candelo, Emanuel Olivera (Felipe Aguilar), Geisson Perea, Danovis Bangero; Brayan Rovira, Sebastián Gómez (Nelson Palacio), Yeison Guzmán (Alex Castro); Andrés Andrade, Dorlan Pabón y Jéfferson Duque.

Técnico: Alejandro Restrepo.

Goles: Jéfferson Duque. Andrés Andrade.

Amonestados: Emanuel Olivera, Sebastián Gómez.

Once Caldas: Gerardo Ortiz; Jesús Murillo, Sebastián Palma, Yoiver González, Nicolás Giraldo; Nicolás Palacios, Danovvi Quiñones (Mender García), Robert Mejía; Jéfferson Cuero (Harrison Otalvaro), Marcelino Carreazo y Juan David Pérez.

Técnico: Diego Corredor.

Amonestados: Juan David Pérez, Jesús Murillo.

Estadio: Atanasio Girardot.

Árbitro: Yahir Cárdenas (Meta).