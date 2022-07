¡Lo que dijo el ‘Arriero’ por la salida de Gio Moreno de Atlético Nacional!

Este viernes se confirmó lo que durante toda la semana fue un rumor. Giovanni Moreno es más jugador de Atlético Nacional y Hernán Darío Herrera solo fue renovado por seis meses.

En primera instancia, el presidente brindó una conferencia de prensa donde confirmó la salida del jugador y la renovación del DT, cuya novedad fue el acompañamiento de Pedro Sarmiento como asistente técnico del ‘Arriero’.

+ Atlético Nacional y la decisión oficial con Hernán Darío Herrera

“El profe sabe que tenemos que dar resultados. No tengo duda de q nos seguirá dando resultados”, dijo el presidente de Atlético Nacional haciendo referencia a que depende de los resultados si el ‘Arriero’ estará en el 2023.

Minutos después, el que habló fue Hernán Darío Herrera y la primera pregunta fue directa. ¿Qué piensa sobre la no renovación de Gio Moreno, jugador que respaldó durante todo el semestre?.

+ Emilio Gutiérrez dejó claro todo lo que pasó con Giovanni Moreno

“El presidente fue muy claro. Lo de Gio, como a todos, nos duele, para mí es un grandiosos jugador. Es una gran persona, pero no podemos llegar hasta allá y pasar por encima de la institución”.

Sobre su renovación dijo que “vivimos el día a día. A mí ni me interesa si me arregla u contrato por dos años y si pierdo quedo en duda. Gracias a Dios las directivas me dio la oportunidad de seguir y ahorita pienso en la Copa, luego miraremos si estaremos en Libertadores”.