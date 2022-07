“Les damos patadas para que aprendan”: Dorlan sobre los juveniles

Más jugadores jóvenes se han sumado al primer equipo de Atlético Nacional y uno de los referentes habló sobre el proceso de adaptación.

A partir de este semestre, en Nacional tomaron la decisión de darle mucho más protagonismo a los jugadores formados en las categorías de formación. Varios futbolistas jóvenes se han sumado a los trabajos con el primer equipo y bajo el mando de Hernán Darío Herrera han tenido la oportunidad de debutar como profesionales.

Con la llegada de estos nuevos nombres de la cantera, le consultaron a uno de los jugadores de mayor experiencia sobre lo que ha sido su proceso de adaptación. En este caso habló Dorlan Pabón, quien comentó que está contento por las oportunidades que les están brindando y que les ha ofrecido muchos consejos para que sigan por buen camino en sus primeros pasos.

En rueda de prensa, comentó. “Lo de los ‘chavos’ me tiene contento. Es muy lindo que estén entrenando con nosotros y sientan la presión. Si Envigado saca jugadores para el fútbol europeo, ¿por qué Nacional no lo puede hacer? Acá hay mucho talento. Falta es oportunidad y que ellos se preparen y sientan dónde están. Ponerse la camisa de Nacional, no es por ponérsela“.

Explicó que han sido duros con ellos, pues es lo que les espera a nivel profesional estén donde estén. “Yo los aconsejo mucho. En el entreno les damos patadas para que aprendan, porque es fácil jugar en la sub-20 o la sub-17, a jugar en la profesional. Hay varios talentosos y ojalá el día de mañana salgan y sean figuras“.