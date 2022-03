Leonel Álvarez sobre Nacional: “No sé qué pecado cometí”

Mientras Atlético Nacional está en la búsqueda de un nuevo cuerpo técnico, el estratega antioqueño se cuestiona la razón por la que no es considerado.

Siempre que hay problemas en Nacional, la solución de los directivos ha sido el cambio del cuerpo técnico. Desde la salida de Reinaldo Rueda en 2017 han pasado 7 entrenadores diferentes, pero uno de los que no ha sido ni siquiera considerado en este tiempo es Leonel Álvarez, quien ha manifestado abiertamente su deseo de arribar al club verdolaga.

En este momento, el exvolante se encuentra al frente de Águilas Doradas de Rionegro, pero llegó a cuestionarse la razón por la que nuevamente no es considerado como un candidato, en este caso, para reemplazar a Alejandro Restrepo. En diálogo con Telemedellín, volvió a decir que quiere llegar al club, respondiendo a los rumores que lo relacionan.

“Con mucha alegría porque uno suena, pero nunca se me ha acercado nadie. No sé que pecado tan grave cometí para que yo sea el único que no pueda llegar a Nacional. Me encantaría, claro que sí. Yo soy profesional, vivo de esto“, aseguró, descartando de entrada que esté en conversaciones con algún directivo.

Por otro lado, asegura que seguirá trabajando y espera poder sumando los méritos suficientes para que lo tengan en cuenta en un futuro. “Se tiene que seguir preparando uno porque esto no finaliza acá. Como todo entrenador sueño con poder llegar algún día“.