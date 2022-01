Las primeras palabras de Gio Moreno tras regresar a Nacional

El volante habló en rueda de prensa tras formalizar su vuelta al fútbol colombiano y manifestó que tiene mucha ilusión para este 2022.

Luego de varios años de espera, en Atlético Nacional hicieron oficial el regreso de Giovanni Moreno tras pasar más de 10 años en el fútbol internacional. Ahora, en su regreso el jugador habló de los objetivos que tiene trazados para este nuevo año, donde también se refirió a la posibilidad de estar en la Selección Colombia.

Inicialmente, habló sobre sus sensaciones “Feliz. No hay otra palabra para describir esto. Tenía muchas ganas de estar acá. Se especuló muchos años con mi regreso, gracias a los directivos y el cuerpo técnico se pudo llegar a un acuerdo para estar acá. La idea mía es venir a sumar, a incorporarme lo más rápido posible al grupo y aportar las cualidades técnicas que tengo. Es muy difícil hablar ahora de un resultado sobre cómo va a ser“.

En cuanto al tema de la Selección Colombia. “Ya me han tocado varias personas ese tema que si veo la posibilidad de volver a la selección, mi sueño ahora, es mas ganar con Nacional, es lo que me importa. Si me ponen a firmar ya si ganar con Nacional o ganar con la Selección, diría que con Nacional.

Y añadió. “A eso vine. Y ya si por cosas de la vida se da, lo voy a disfrutar, pero mi objetivo es Nacional. Siempre tuve ese sueño de poder regresar y poder estar bien para competir. Entonces volver a encontrar amigos, como ‘Memo’, me pone contento. Tengo ganas de seguir aprendiendo y venir a aportar“.