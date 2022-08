La Selección Colombia Sub-20 hará un microciclo en Barranquilla pensando en el Campeonato Sudamericano masculino de 2023. Un jugador de Atlético Nacional fue llamado a convocatoria por Héctor Cárdenas y la ausencia de Tomás Ángel sorprendió a más de uno.

La noticia es que Tomás Ángel no estará en el microciclo de la Selección Colombia Sub-20 que tendrá lugar en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla. El delantero ha sido uno de los hombres de confianza de Héctor Cárdenas, pero esta vez no vestirá la tricolor. Ángel estuvo en Esperanzas de Toulon y no le fue muy bien.

La ausencia de Tomás Ángel puede explicarse desde el esguince de tobillo que lo tuvo varios días por fuera de los entrenamientos de Atlético Nacional. Aunque ya fue dado de alta, probablemente Cárdenas no lo quiera exigir en un microciclo en el que no habrá mayor cosa en juego. Ojo, porque la razón podría estar por otro lado.

Eso sí, Nacional sí tendrá un convocado a este evento de la Selección Colombia Sub-20. Se trata de Luis Marquínez, quien ya tuvo sus primeros minutos con la camiseta de Atlético Nacional, además de haber sido convocado a Esperanzas de Toulon como el segundo arquero de la delegación nacional. El portero de 19 años estará en Barranquilla del 9 de agosto hasta el 19 del mismo mes.

Otro canterano de Nacional también estará con la Selección Colombia Sub-20. Se trata del extremo de 19 años Andrés Salazar, hoy en calidad de préstamo en Fortaleza CEIF. En este 2022, Salazar ha disputado más de 16 partidos con el conjunto bogotano y también estuvo presente en Esperanzas de Toulon. El atacante también pasó por Valledupar y debería regresar a Nacional en algunos meses.