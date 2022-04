Herrera y la razón por la que Yeison Guzmán no juega con él

Desde la salida del cuerpo técnico de Alejandro Restrepo, el volante antioqueño perdió absolutamente el protagonismo que tenía en el plantel.

En Atlético Nacional, hay un jugador que ha venido siendo blanco de críticas por parte de la hinchada, debido al rendimiento que ha tenido desde que llegó a la institución. Es el caso de Yeison Guzmán, quien a pesar de que en Envigado era la gran figura de su equipo, en el cuadro verdolaga no ha podido demostrar todo su potencial y ahora ya ni siquiera tiene oportunidades.

Con la asignación del cuerpo técnico de Hernán Darío Herrera, el volante de 24 años no ha tenido regularidad, pues de los 6 partidos que ha dirigido este DT, no ha sido titular en ninguno, entró de cambio en 4 de ellos, ante Olimpia sumó 30 minutos, con Santa Fe 27 y ante Patriotas y Medellín entró en el tiempo suplementario.

Sobre la ‘borrada’ a Guzmán, el Arriero respondió en rueda de prensa. “Yeison Guzmán es uno más de la institución, va a tener su oportunidad, no sé cuándo, porque hay jugadores que lo están haciendo muy bien, ese ha sido el problema, no porque no tenga condiciones“.

Asimismo, asegura que no le gusta rotar la nómina y tiene muchos jugadores en el plantel. “Yo no soy muy amigo de rotar, de tanto cambio, tengo 25 jugadores que deben estar disponibles para jugar. Ahora tenemos dos torneos, que son la liga y copa, y nos estamos preparando para eso. De pronto pongo un equipo en un torneo y otro en el otro“.