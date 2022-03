Hernán Darío Herrera: “Para mí no es ninguna ‘papa caliente'”

El técnico interino de Atlético Nacional habló sobre lo que la asignación previo a la Copa Libertadores y analizó la situación del plantel.

Luego de que el proceso de Alejandro Restrepo no terminara dando resultados, en Atlético Nacional tomaron la decisión de destituirlo y poner a Hernán Darío Herrara como DT interino, un puesto que ya había tenido en el pasado y en el que supo ser campeón de la Copa Colombia. Ahora, habló sobre lo que será este duro reto en Copa Libertadores.

Inicialmente, fue consultado sobre el trabajo que venía haciendo en el club. “Yo estaba en Nacional, tenía la sub 20 y la Primera C. Este reto a uno le gusta y esperamos sacarlo adelante. Para mi no es ninguna ‘papa caliente’. Yo hago parte de una institución grande en Sudamérica. Yo estaré disponible donde me necesite la institución”.

Se comparó con el ‘Arriero’ que dirigió en 2018. “Ahora estoy más maduro, tengo más experiencia, me he preparado bien. He estado una metodología acá en Nacional, todos los días tenemos capacitación y estoy mejor en la parte teórica. Lo que hicimos antes con Nacional, cuando fuimos campeones, ya es el pasado. Tenemos que sacar adelante este partido“.

En cuanto a los rumores de otros técnicos y lo que será el juego de vuelta ante Olimpia. “Yo no estoy preocupado por Hernán Crespo, por Pedro o por Juan. Estoy preocupado por ganarle a Olimpia. El golpe en la mesa lo damos para toda la afición. Yo espero que los hinchas apoyen. Esto no es de Herrera, esto es de Nacional. El golpe es ganarle a Olimpia, remontar y clasificar, de ahí en adelante“.