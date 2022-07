¡Gio Moreno se desahogó! Lo que dijo por su salida de Atlético Nacional

No lo dijo en ningún medio grande, y tampoco a través de un comunicado oficial. Gio Moreno habló con el líder de la barra popular de Atlético Nacional, Felipe Muñoz, en un live de Instagram.

Gio atendió la invitación del líder la barra Los Del Sur y allí se mostró tranquilo por la decisión que ya confirmó Atlético Nacional sobre su no renovación, algo que como él dijo, lo tomó de sorpresa.

“Después del título fue mi cumpleaños, todo era celebración. No me fui a pasear, estaba listo para el equipo, pero me llamaron a decirme lo que pasaba. Todo fue muy rápido. Estaba triste, pero gracias a los mensajes de #GioNoSeVa, estoy tranquilo”.

Sobre si tenía otras ofertas, el 70 dijo que “no me iba a ir en Argentina cuando la gente no quería, mucho menos me iba a ir ahora de Nacional donde todo el mundo quería que me quedara”.

El live de Instagram contó con más de 7.000 visitantes en vivo, cuyos comentario solo fueron de agradecimientos por parte de la afición Verdolaga.