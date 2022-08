Gianfranco Peña y su frustración al no ser tenido en cuenta en Nacional

El delantero se encuentra a préstamo en el América de Cali y habló sobre su experiencia en el cuadro verdolaga y la decepción al no haber regresado.

A comienzos de este 2022, en América confirmaron la contratación de un jugador que venía prometiendo mucho en la segunda división. El delantero Gianfranco Peña Aponzá, quien hizo varios goles con el Valledupar FC, llegó procedente de Atlético Nacional, equipo que es el dueño de sus derechos deportivos y que lo cedió al cuadro escarlata por 1 año.

Sin embargo, el delantero tuvo un problema en uno de sus tobillos y a pesar de que estaba inscrito en la Dimayor, no pudo ser tenido en cuenta durante todo el primer semestre, por lo que ha aparecido hasta los más recientes partidos. Lleva dos convocatorias con el primer equipo y en ambos ha sido inicialista, respondiendo a la confianza marcado su primer gol.

Inicios y el deseo de regresar a Nacional

En dialogo con ‘El Corrillo de Mao’, le preguntaron al jugador por su experiencia y cómo llega al América. “Soy de Jamundí, Valle. Mi carrera empieza aquí en el Valle con una escuela, ahí jugué hasta 2016 donde hice un buen papel en el Torneo las Américas, ahí me llevó Nacional, estuve en Valledupar a préstamo por un convenio que había entre ambos y después ya el América me busca para poder venir aquí“.

¿Por qué no regresó a Nacional? “Yo pertenezco a Atlético Nacional, estuve con varios jugadores en Valledupar digamos reconocidos, como Kevin Mier, Nelson Palacio, Andrés Perea. Mi primer objetivo al ir al Valledupar, era poder destacar y trabajar para poder ganarme un puesto en Nacional, pero de ahí no me llamaron, no sé qué pasó, creo que prefirieron ir a buscar un delantero más experimentado y pues es entendible“.