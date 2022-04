Atlético Nacional, campeón defensor de la Copa BetPlay, acumula 5 títulos: 2012, 2013, 2016, 2018 y 2021. Ya tiene rival en los octavos de final de esta edición 2022 del certamen.

El Verdolaga arranca en los octavos de final. Es aquí cuando entran los clubes que estaban, o aún compiten en torneo internacional, intervienen.

Luego vienen los cuartos de final, semifinal y final. Todo será en partidos de ida y vuelta. El campeón de este certamen asegura cupo en Copa Libertadores 2023 (fase previa).

Para estos octavos de final, los clubes provenientes de la Fase III son “cabezas de llave”. Nacional y los demás clubes en el bombo de los que clasificaron a torneo internacional fueron sorteados. Además, inician sus series en condición de locales.

Rival de Atlético Nacional

Un fuerte competidor. Es Once Caldas de Manizales el rival de Atlético Nacional en los octavos de final por la Copa BetPlay. La serie inicia primero en el estado Atanasio Girardot. Una especie de “replay”, dado que el blanco fue el rival en la definición del título de Copa logrado en el 2018.

Fechas para la disputa de la Copa BetPlay

Octavos de final

20 de abril

11 de mayo

Cuartos de final

13 de julio

27 de julio

Semifinal

24 de agosto

14 de septiembre

Final

28 de septiembre

123 de octubre

Llaves de los octavos de final, Copa BetPlay 2022

Llave 1: América de Cali vs. Unión Magdalena

Llave 2: Deportivo Cali vs. Fortaleza

Llave 3: Independiente Medellín vs. Tigres

Llave 4: Atlético Nacional vs. Once Caldas

Llave 5: Junior de Barranquilla vs. Santa Fe

Llave 6: Tolima vs. Pereira /Águilas Doradas

Llave 7: Millonarios vs. Jaguares

Llave 8: La Equidad vs. Bucaramanga