Esposa de Baldomero estalló contra Nacional y habló de robo

En el momento menos oportuno, la esposa de Baldomero Perlaza estalló contra Nacional, sus hinchas y tiró acusaciones muy delicadas sobre robos y mentiras.

El caso de Baldomero Perlaza es una novela que ya tiene una nueva involucrada. Su esposa estalló contra Atlético Nacional y sus hinchas, debido al tema de su renovación. En su cuenta de Instagram, la pareja del jugador hizo acusaciones delicadas e involucró, por ejemplo, a Emilio Gutiérrez, afirmando que sus declaraciones a la prensa son contrarias a lo ocurrido realmente.

Así le ha ido a Tomás Ángel en Esperanzas de Toulon

Horas antes de que Nacional enfrente a Bucaramanga, la esposa de Baldomero publicó un mensaje poco amistoso, según ella, desahogándose por el maltrato que ha recibido el jugador durante este tiempo. Incluso, sacó en cara la lesión y cómo Baldomero se ganó un puesto pese a las negativas de los hinchas.

Herrera respondió: ¿Dorlan Pabón podría jugar de nueve?

Ella publicó: “Los que mantienen diciendo que es un desagradecido… ¿Acaso acá le regalaron algo? ¿Acaso no se ganó a pulso el cariño después de que no lo querían? ¿Acaso no se lesionó el tobillo jugando para Nacional? Él acá no recibió nada gratis”.

La esposa de Baldomero Perlaza en su instagram 📲 pic.twitter.com/ZHMRavuY6V — La Página Verdolaga 🇨🇴 (@LaPagVerdolaga) June 4, 2022

La esposa de Baldomero prosiguió: “¿Cuántos de ustedes saben lo que Nacional nos hizo cuando llegamos acá? No saben que nos robaron. Nadie sabe que a Baldomero lo tuvieron casi un mes sin contrato. ¿Cuántos sabían que esperaron hasta último momento para enviarle un contrato totalmente diferente a lo hablado?”.