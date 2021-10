¿Era penal sobre Baldomero Perlaza en Montería?

El VAR revisó la jugada, pero al final decidieron no pitar la infracción a favor de Atlético Nacional en el Jaraguay de Montería.

Jaguares de Córdoba y Atlético Nacional juegan un igualado partido en el partido correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay, donde los equipos han tenido serios problemas para encontrar la portería rival, por lo que queda la impresión de ser uno de los juegos que se definan con una jugada aislada, como un tiro desde el punto penal.

Finalizando la primera mitad, se abrió esta puerta, luego de que en un avance ofensivo de Baldomero Perlaza, el jugador terminara cayendo en el área. En una primera impresión, parecía que se había desestabilizado solo, pero en la reiteración se notó que recibió un golpe en la pantorrilla, por lo que pudo ser penal.

En este juego, estaba disponible la tecnología del VAR, por lo que llamaron al central para la respectiva revisión. Los encargados de la herramienta llegaron al consenso de que no había falta por parte del defensor de Jaguares, por lo que sin que el juez tuviera que revisar la acción por su cuenta, aunque estaba muy cerca a la acción.

