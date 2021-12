El Rifle reconoció que su nivel bajó: “No hay que tapar el sol con un dedo”

Andrés Felipe Andrade ha sido de los jugadores más destacados de la plantilla de Atlético Nacional desde su llegada y se ha convertido en uno de los líderes del plantel dirigido por Alejandro Restrepo, sin embargo, a partir de su última lesión el nivel no ha sido el mismo y el entorno Verdolaga comienza a reclamarle.

Y es que justamente, el Rifle no ha estado fino en momentos de necesidad del equipo, pues ahora que están disputando instancias definitivas, es cuando más se le pide que muestre su talento para sobreponerse al bajón que tiene la nómina en general, lo que se traduce en cinco compromisos sin ganar en el rentado local.

Durante la rueda de prensa previa al juego de la segunda jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2021-II, el jugador habló de su momento. “Yo creo que no hay que tapar el sol con un dedo, la verdad después de la lesión sí tuve un momento en que había recuperado mi nivel, me sentía mucho mejor en el partido contra Once Caldas y son cosas del fútbol, han llegado por los partidos tan seguidos que tenemos rotaciones y eso quizás hace que el ritmo de competencia haya bajado, pero tranquilo en que son finales y hay que poner lo mejor de cada uno para poder conseguir los resultados”, explicó.

Además, el volante reconoció que es su principal crítico. “Yo soy un hombre muy competitivo y la primer persona que se critica soy yo mismo y a veces hasta me doy demasiado duro antes de algún hincha, periodista o alguien que me lo tenga que decir, yo soy el primero que me critico y el primero que tiene que salir a flote. Trabajar y seguir trabajando, porque es la única clave que he conocido durante toda mi carrera. Trabajar y seguir mejorando y espero en este partido poder estar al nivel para que el equipo gane, que es lo importante”, agregó.

El conjunto antioqueño visitará este miércoles a Deportivo Pereira, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, desde las 6:00 de la tarde. Allí, seguramente Andrade estará desde la partida.