El mensaje de despedida para Nacional de Baldomero Perlaza

Baldomero Perlaza finalmente dejó Atlético Nacional y ya en Argentina de despidió de la afición y sus compañeros por medio de un mensaje en su Instagram.

Después de idas y vueltas con respecto a su futuro futbolístico el volante fue presentado en los últimos días como nuevo jugador de Colón de Santa Fe en Argentina. La salida de Perlaza del equipo antioqueño no fue de la mejor manera, pero el exjugador del campeón colombiano se despidió del equipo.

En su cuenta de Instagram Baldomero reconoció que aunque no le gustan las despedidas era el momento para hacerlo y agradeció por todo lo vivido con Nacional.

“Todo tiene su momento, y aunque no me gustan las despedidas, llegó la hora de hacerlo.

Llegué a Nacional con la ilusión de dar lo mejor de mí como profesional y como persona.

A todos y a cada uno de los integrantes del Club Atlético Nacional, desde el portero de la sede hasta la cabeza de la junta directiva, mi GRATITUD.

Una publicación compartida de Baldomero Perlaza P. (@baldoperlaza23)

Hoy me queda la tranquilidad de haberlo entregado todo por la institución y por el equipo durante el tiempo que me permitieron vestir sus colores. Fueron dos títulos alcanzados con ese grupo maravilloso en los que aporté mi granito de arena.Siento que el esfuerzo personal y familiar de tantos años se ven recompensados con esta oportunidad que me regala Dios, y que tanto había anhelado, de jugar en el exterior, desde donde seguiré representando a nuestro país, construyendo mi carrera y luchando por el sueño de vestir nuevamente los colores de la Selección.A todos los hinchas de Atlético Nacional mi respeto y reconocimiento”.