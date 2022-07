El cargo que le habrían propuesto a Gio Moreno desde China

Gio Moreno aún no encuentra equipo luego de su particular salida de Atlético Nacional. El 70 tendría una propuesta desde China, pero no para jugar.

A comienzos de este 2022, Gio Moreno tenía planificado retirarse luego de jugar seis meses con Atlético Nacional. El 70 soñaba con terminar su carrera profesional con un título en el verde, algo que consiguió hace semanas. Lo que pasa es que el volante creativo ya no se quiere retirar tan rápido.

Gio Moreno sonó para llegar a Junior de Barranquilla y actualmente parece tener una oferta oficial por parte de Envigado. Desde China le habrían ofrecido un cargo en Shanghai Shenhua, club con el que jugó durante más de nueve temporadas.

Según la versión de JJ Varela, panelista de TeleMedellín Sports, el club asiático le habría propuesto a Gio el cargo de embajador del club. Es importante recordar que el jugador aún espera un dinero que le adeudan los chinos, algo que lo obligaría a viajar varias semanas.

Tal como lo reveló esta misma versión, la familia de Gio Moreno preferiría no salir de Antioquia, ya sea para jugar o tener otro tipo de función relacionada al fútbol.