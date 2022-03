El ‘Arriero’ se ve presente en cuadrangulares con Nacional

Hernán Darío Herrera es el técnico encargado de Atlético Nacional, pero sus palabras dan a entender que se ve presente con el equipo en fases finales.

Atlético Nacional venció 3-1 a Jaguares de Córdoba y se consolidó en la tabla de posiciones. Los verdes están cerca, nuevamente, de la clasificación, teniendo la deuda de no caerse en los partidos cruciales. Hernán Darío Herrera ha manifestado que necesita tiempo para seguir trabajando tácticamente.

Nacional aprovechó el desliz de Tolima en la tabla de posiciones

El futuro del ‘Arriero’ en Nacional es un misterio. Nadie sabe si estará hasta las finales o no. Sin embargo, de su propia voz se da a entender que el timonel se ve presente con los verdes hasta cuadrangulares, por lo cual necesita un tiempo prudente para seguir mejorando.

Atlético Nacional, a la expectativa con Brayan Córdoba

En rueda de prensa, Herrera afirmó que “Para llegar a lo que yo quiero, me falta más trabajo y con eso creo que podemos llegar bien a cuadrangulares. Encontraremos un equipo fuerte en finales”.

El técnico interino se siente empoderado y no le da miedo meter mano en el equipo, hoy por hoy bajo su dirección: “De local me la voy a jugar así (4-1-4-1) porque acá hay que ganar. Ganando de local, con este equipo, se puede llegar fácil a los cuadrangulares y a la final. Me falta un poquito más de trabajo”.