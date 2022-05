¿El “Arriero” Herrera tuvo un cruce con los hinchas del DIM?

Hernán Darío Herrera suele ser un fosforito. Ante Deportivo Cali lo expulsaron y en el clásico contra el DIM le estaban diciendo cosas pero él se quedó quieto.

Hernán Darío Herrera es un técnico bastante enérgico, de esos que les gusta a los hinchas de Atlético Nacional. El timonel ha tenido varios momentos que parecen cómicos, como cuando le celebró un gol a la tribuna de Deportivo Cali o incluso cuando ingresó al campo para regañar a un jugador.

En el clásico contra Independiente Medellín, la tribuna no se quedó quieta y en tres ocasiones hubo agresiones hacia jugadores verdes y rojos. Hernán Darío Herrera afirmó que le estaban gritando cosas, pero él prefirió aguantar y darle las gracias a los curiosos.

“En Nacional ser primero es malo; ser tercero, también…”

Herrera afirmó en TeleMedellín Sports: “Esta semana me estaban gritando interino. Yo me quedé quieto y les di las gracias a los hinchas de Medellín que me dijeron eso. Yo estaba tranquilo. Pero en Nacional es lo mismo ser interino o no; hay que ganar”.

Eso sí, el timonel encargado afirmó que sea cual sea su rótulo, Nacional está obligado a ganar todos los partidos, ya sea con la nómina titular o con la alternativa: “En este momento yo estoy en propiedad. Debo buscar el título”.