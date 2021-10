Eduardo Luis vuelve a referirse, al aire, a su “equivocación con Atlético Nacional”

Hablando en el programa Saque Largo (Win Sports), el narrador Eduardo Luis López recordó el episodio que protagonizó con palabras hacia Atlético Nacional hace algunos años.

Eso fue en 2017. Se dio en la previa de un partido entre el cuadro verdolaga y Deportivo Cali en el Atanasio Girardot. En aquel entonces con Ricardo Henao como comentarista y minutos antes del juego, Eduardo Luis López protagonizó una situación que hoy en día sigue lamentando. Así lo dijo casi 4 años después en otro de los espacios en los que participa en Win Sports.

En aquel momento tuvo esta conversación con Henao cuando pensaba estar fuera del aire pero en realidad lo que decía se escuchaba en la transmisión de Facebook Live: “Esa hijue%&@ entrada es una mie*&Ç ¿Cómo hace uno? Vea eso. No fue la gente al estadio… Están muy agrandados los de Atlético Nacional, Richi. No les sirve sino la Copa Libertadores ya, eso no es así… Por eso necesitamos que pierdan hasta el cu+#”.

Hoy, 22 de octubre de 2021, es decir, más de 4 años después de lo que pasó en aquel mayo de 2017, Eduardo Luis López volvió a hablar al aire de aquel episodio. Lo hizo a raíz de la opinión que tiene del reclamo de Rafael Dudamel tras la eliminación de Deportivo Cali de la Copa BetPlay 2021. Hablando del tema en Saque Largo, recordó ese episodio.

“Yo trabajo aquí y ustedes saben que yo me equivoqué alguna vez con Atlético Nacional. No me canso de lamentarlo y acá estoy”, aseguró el relator.

