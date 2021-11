Dorlan Pabón: “Me alegra mucho por Nelson Palacio. Es como un hijo para mí”

Dorlan Pabón disfruta de su momento en Atlético Nacional. Como bien lo expresó hace algunos días, poco está preocupado por la falta de gol que ha tenido, más bien está enfocado en servirle a sus compañeros para que luzcan y con eso conseguir triunfos y títulos, que finalmente es la razón por la que regresó al club.

Es un líder natural dentro del plantel. Ese rol lo dan los años, las experiencias vividas, la trayectoria por otros clubes, el exterior. Por eso, sus palabras siempre van para los otros integrantes del equipo.

Este miércoles después del triunfo por 5-0 sobre Deportivo Pereira en el duelo de ida de la Copa BetPlay 2021, así lo hizo. “Este triunfo se lo dedicamos a Baldomero, no es fácil una lesión como esta. Fue un trabajo en equipo, teníamos al frente un gran rival, pero trabajamos de gran manera el partido. La serie está abierta y debemos ir allá y conseguir el resultado. Cuando vimos la lesión de Baldomero, agachamos la cabeza, pero reaccionamos rápidamente y eso fue lo que nos llevó al resultado”, expresó.

Y analizó un poco de lo que fue el encuentro contra el conjunto Matecaña. “No me esperaba un resultado como este. En una final, todo es mano a mano, pero de local había que respetar nuestra casa. Llevábamos dos partidos sin marcar, pero conservamos la calma para lograrlo en este”, apuntó.

Además, contó detalles de la celebración del gol de Nelson Palacio. El joven lo buscó para abrazarlo efusivamente. “Me alegra mucho por Nelson Palacio. Todos los días sube y baja en el carro conmigo, es como un hijo. Lo aconsejo y es el futuro para Nacional”, reveló.

Por último, habló de su regreso al fútbol colombiano, en el que ha recibido algunas críticas por su falta de protagonismo en los encuentros. “No es fácil llegar al fútbol colombiano, adaptarme, pero sigo trabajando fuerte para jugar en función de mis compañeros. Llegué a jugar finales y ganar títulos. Por Nacional no se puede pasar por pasar. Me siento un ganador y todavía sigo soñando”, concluyó.