Dorlan Pabón: “Aquí no hay Duque, ni Jarlan, ni Dorlan, aquí hay un grupo sano”

Dorlan Pabón regresó como figura y referente de Atlético Nacional. Sus primeras presentaciones hicieron pensar que sería muy superior al nivel de los demás jugadores del fútbol colombiano, sin embargo, de a poco fue bajando esa percepción.

Sin embargo, el entrenador Alejandro Restrepo lo conservó como uno de sus jugadores base en el semestre y él ha sabido hacer equipo con sus compañeros. Por eso, a Memín poco le preocupa si su nombre no es el principal en cada partido.

“La madurez la va dando el tiempo, los partidos, tantos años por fuera… Yo creo que aprendí mucho, cuando ya uno madura sabe cuándo hacer el pase, cuándo acelerar, cuándo tirar el centro, cuándo hay que patear, uno ya piensa más en el compañero que en uno mismo y eso es lo que me está pasando a mí“, explicó.

Y continuó: “Hay veces que no me ha llegado el gol pero yo estoy tranquilo, estoy haciendo el trabajo para mis compañeros y en cualquier momento se me da la oportunidad del gol, pero primero el trabajo para ellos, que todos se sientan bien”.

Por eso, dejó en claro que en el Rey de Copas no hay estrellas. “Aquí no hay ni un Duque, ni un Jarlan, ni un Dorlan, aquí hay un grupo muy sano y todos tenemos que jugar para todos, entonces yo creo que el gol va a llegar, pero lo primero es el grupo y eso es lo que demostramos día a día en la cancha”, concluyó.